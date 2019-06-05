Брэд Питт отправляется в космос на поиски Томми Ли Джонса. Первый трейлер «К звездам»

Студия 20 Century Fox выпустила первый трейлер научно-фантастического фильма «К звездам». По сюжету, астронавт Рой Макбрайд (Брэд Питт) отправляется в космическое путешествие, чтобы найти своего исчезнувшего отца (Томми Ли Джонс) и заодно выяснить, какая опасность грозит Земле.

20th Century Fox

Режиссер — Джеймс Грэй (Затерянный город Z).

Мировая премьера фильма состоится 20 сентября. Дата премьеры в России пока не объявлена.