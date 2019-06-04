Потерял зрение, но все равно ходил на матчи. Преданному фанату «Валенсии» поставили памятник на домашнем стадионе

Испанец Висенте Апарисио обожал футбол. Он всю жизнь болел за «Валенсию» — и был настолько предан родной команде, что не пропускал ни одного домашнего матча на стадионе «Месталья».

Апарисио поддерживал любимый клуб, даже когда ослеп. Испанец все равно приходил на стадион вместе с сыном, так как хотел по-прежнему чувствовать атмосферу игры.

Два года назад Апарисио умер. Главному фанату «Валенсии» поставили памятник на «Месталье», ровно в том самом месте, где испанец всегда и сидел. Теперь, как отмечают другие болельщики, Апарисио сможет присутствовать на матчах любимого клуба даже после смерти.

Сын Апарисио снялся в ролике, в котором подробнее рассказал о любви своего отца к футболу.