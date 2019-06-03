Норильск, май 2018 года Денис Кожевников / ТАСС / Vida Press

Каждый год жители Норильска записывают видео в жанре «пока все радуются лету, мы купаемся в снегу». А все потому что начало июня в северном городе почти всегда выдается холодным, и сугробы не успевают растаять. Но жители не расстраиваются.

Лето в Норильске, 2019 год

Одни прыгают в снег с криком «Ура, лето!»

Другие записывают видео, в которых без лишних эмоций констатируют факт: лето, может, и наступило, а заваленный снегом гараж все равно нужно откапывать. «Это еще растаял, блин», — добавляет автор видео.

вася иванов

Лето в Норильске, 2018 год

Внимание! В ролике есть ненормативная лексика. И гуляющий корги.

Norilsk News

Лето в Норильске, 2017 год

Polar Day

Лето в Норильске, 2016 год

Norilsk News

А чем заняты жители Норильска зимой? Хм, да примерно так же — валяются в снегу. Только сугробы еще выше.

Chizh Ban

Бонус. Без снега в Норильске жить не проще

Ведь тогда приходится преодолевать огромные лужи. С музыкой из телепередачи «Форт Боярд» это выглядит еще лучше!