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«Ура, лето!» — крикнул житель Норильска и нырнул в сугроб. И ведь так каждый год
Источник: Meduza
Каждый год жители Норильска записывают видео в жанре «пока все радуются лету, мы купаемся в снегу». А все потому что начало июня в северном городе почти всегда выдается холодным, и сугробы не успевают растаять. Но жители не расстраиваются.
Лето в Норильске, 2019 год
Одни прыгают в снег с криком «Ура, лето!»
Другие записывают видео, в которых без лишних эмоций констатируют факт: лето, может, и наступило, а заваленный снегом гараж все равно нужно откапывать. «Это еще растаял, блин», — добавляет автор видео.
Лето в Норильске, 2018 год
Внимание! В ролике есть ненормативная лексика. И гуляющий корги.
Лето в Норильске, 2017 год
Лето в Норильске, 2016 год
А чем заняты жители Норильска зимой? Хм, да примерно так же — валяются в снегу. Только сугробы еще выше.
Бонус. Без снега в Норильске жить не проще
Ведь тогда приходится преодолевать огромные лужи. С музыкой из телепередачи «Форт Боярд» это выглядит еще лучше!