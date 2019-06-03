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«Ford против Ferrari». Первый трейлер фильма о гонщиках с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном
Источник: Meduza
Студия 20 Century Fox показала первый трейлер фильма «Ford против Ferrari». Картина, снятая Джеймсом Мэнголдом (режиссер «Логана»), основана на реальной истории соперничества компаний Ferrari и Ford на гонке 1966 года «24 часа Ле-Мана».
Трейлер на русском
Трейлер на английском
Команде Ford во главе с конструктором Кэроллом Шелби (Мэтт Дэймон) предстоит создать гоночный автомобиль, который может соперничать с Ferrari — неизменно выигрывавшем «24 часа Ле-Мана». Но для победы мало только скорости. Нужен еще и прирожденный гонщик — британец Кен Майлс (Кристиан Бэйл).
В России и остальном мире фильм должен выйти на экраны 14 ноября.