«Ford против Ferrari». Первый трейлер фильма о гонщиках с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном

Студия 20 Century Fox показала первый трейлер фильма «Ford против Ferrari». Картина, снятая Джеймсом Мэнголдом (режиссер «Логана»), основана на реальной истории соперничества компаний Ferrari и Ford на гонке 1966 года «24 часа Ле-Мана».

Трейлер на русском

«Ford против Ferrari». Трейлер на русском языке 20th Century Fox Russia

Трейлер на английском

«Ford против Ferrari». Оригинальный трейлер 20th Century Fox

Команде Ford во главе с конструктором Кэроллом Шелби (Мэтт Дэймон) предстоит создать гоночный автомобиль, который может соперничать с Ferrari — неизменно выигрывавшем «24 часа Ле-Мана». Но для победы мало только скорости. Нужен еще и прирожденный гонщик — британец Кен Майлс (Кристиан Бэйл).

В России и остальном мире фильм должен выйти на экраны 14 ноября.