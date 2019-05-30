Вышел первый тизер фильма «Рэмбо 5: Последняя кровь». Это новая часть серии боевиков с Сильвестром Сталлоне про ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо. Картину снял Адриан Грюнберг («„Веселые“ каникулы»). Сценарий написали Сильвестр Сталлоне и Мэттью Сирюльник (сериал «Амнезия»).

Lionsgate Movies

В «Последний крови» Рэмбо предстоит спасти дочь своей подруги от мексиканского преступного картеля, который занимается торговлей людьми и сексуальным рабством.

Премьера фильма намечена на 19 сентября.