шапито
Вышел первый тизер «Последней крови» — пятой части «Рэмбо». Теперь главный герой сражается с картелем
Источник: Meduza
Вышел первый тизер фильма «Рэмбо 5: Последняя кровь». Это новая часть серии боевиков с Сильвестром Сталлоне про ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо. Картину снял Адриан Грюнберг («„Веселые“ каникулы»). Сценарий написали Сильвестр Сталлоне и Мэттью Сирюльник (сериал «Амнезия»).
В «Последний крови» Рэмбо предстоит спасти дочь своей подруги от мексиканского преступного картеля, который занимается торговлей людьми и сексуальным рабством.
Премьера фильма намечена на 19 сентября.