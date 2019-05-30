Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер фэнтезийного сериала «Темный кристалл: Эпоха сопротивления». Это приквел фильма 1982 года «Темный кристалл».

Netflix

В центре сюжета — три существа из народа гелфлингов. Они поднимают восстание против злобных скексисов, в чьих руках находится волшебный кристалл.

В озвучке «Эпохи сопротивления» поучаствовали Марк Хэмилл («Звездные войны»), Саймон Пегг («Типа крутые легавые»), Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер»), Натали Эммануэль («Игра престолов»), Энди Сэмберг («Бруклин 9-9») и другие известные актеры.

Весь первый сезон, состоящий из 10 серий, выйдет на Netflix 30 августа.