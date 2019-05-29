«Потерять что-то, что должно было быть бессмертным». Вышел первый трейлер фильма «Щегол» по роману Донны Тартт

Киностудия Warner Bros. Pictures представила первый трейлер фильма «Щегол». Он снят по одноименному роману американской писательницы Донны Тартт, в 2014 году завоевавшему Пулитцеровскую премию.

The Goldfinch — Official Trailer 1 — Warner Bros. UK Warner Bros. UK

Картина рассказывает историю 13-летнего Теодора Декера, который теряет мать при теракте в нью-йоркском Метрополитен-музее. После взрыва мальчик выносит из музея полотно голландского художника Карела Фабрициуса «Щегол», которое меняет его жизнь.

В фильме сыграли Энсел Элгорт, Николь Кидман, Финн Вулфард и Сара Полсон. Картина выйдет на экраны 12 сентября 2019 года