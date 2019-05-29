Компания DC, издающая комиксы про Бэтмена, Супермена и Чудо-женщину, показала трейлер нового фантастического сериала «Болотная тварь». Исполнительным продюсером шоу стал Джеймс Ван — режиссер «Аквамена», «Форсаж 7» и нескольких частей «Заклятия».

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Сериал расскажет о сотруднице центра по контролю и профилактике заболеваний США Эбби Аркейн, чью роль исполнила Кристал Рид («Готэм»). Она расследует вспышку загадочного вируса в своем родном городе в штате Луизиана. Героиня обнаруживает, что местные болота не так просты, как кажется на первый взгляд. И, более того, у них есть свой защитник.

Шоу выйдет на стриминговом сервисе DC Universe, для которого DC снимает сериалы по мотивам своих комиксов (там уже вышли «Титаны» и Роковой патруль»).

Премьера пилотного эпизода состоится первого июня.