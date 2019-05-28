Это что, мем «This is fine»? В Ноябрьске мальчик невозмутимо качался на качелях, пока сзади горел дом

В Ноябрьске (город в Ямало-Ненецком автономном округе) сгорел выселенный двухэтажный дом. Пожарные вывели жильцов из соседних зданий, пострадавших нет. Очевидцы, находясь на безопасном расстоянии от огня, наблюдали за горящим домом. Один из них снял на камеру мальчика, который воспользовался случаем и занял качели.

Видео с мальчиком, безмятежно качающимся на фоне пожара, выложили в паблик ВК «|НТН| НЕтипичный Ноябрьск». Как выяснило издание Ura.ru, героя ролика зовут Дима, ему девять лет. Он гулял с друзьями и, по словам его родственника, «просто захотел покачаться».

Теперь это мем — не только среди русскоязычных пользователей, но и среди англоязычных тоже. Видео с ребенком из Ноябрьска набрало популярность на Reddit и в твиттере.

Иностранцам показалось, что это обычный день в России — потому герой ролика настолько спокоен. Другие видят в этом «экранизацию» популярных мемов с пожарами. Например, мем про собаку в горящем доме, говорящую «This is fine» («Все хорошо»).

Или девочку из мема «Disaster Girl» («Девочка-катастрофа»).

А вот это не совсем мем. Но тоже вполне подходящий снимок!