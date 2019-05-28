Apple впервые за четыре года обновила iPod Touch. С первого взгляда вы разницу не заметите

Apple

Компания Apple впервые за четыре года обновила iPod Touch. Визуально новая версия мультимедийного плеера не отличается от iPod Touch предыдущего поколения — у нее тот же корпус. Но теперь у iPod Touch процессор A10 Fusion, такой же как в седьмых айфонах.

У iPod Touch появился новый вариант объема памяти — 256 Гб. Так же, как и его предшественник, новый iPod Touch будет доступен с памятью 32 и 128 Гб.

Цена на iPod Touch не изменилась и начинается от 199 долларов за версию с 32 Гб памяти. За 256 Гб придется заплатить 399 долларов.

В России цены на iPod Touch начинаются с 18990 рублей. iPod Touch с 256 Гб стоит 37390 рублей.

Apple

Apple обещает, что благодаря новому процессору графика в играх станет более плавной.

Осенью компания запустит сервис подписки на игры Apple Arcade.