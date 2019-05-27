Asus встроила второй экран в ноутбук. Как ни странно, клавиатура тоже влезла

Asus

Компания ASUS показала на выставке Computex новую линейку ноутбуков ZenBook Pro Duo. Ее отличительной особенностью будут два экрана.

Помимо стандартного дисплея диагональю 15,6 дюйма и разрешением 4K, ноутбуки серии укомплектованы дополнительным 14-дюймовым экраном ScreenPad Plus, расположенным над клавиатурой. Второй дисплей получил разрешение 3840×1100 пикселей.

Asus

Дополнительный экран — сенсорный; его можно использовать и как продолжение основного, и как независимый дисплей.

Старшая модель новой линейки оснащена восьмиядерным процессором Intel Core i9 и видеокартой Nvidia RTX 2060, а также жестким диском на 1 терабайт и 32 гигабайтами оперативной памяти DDR4. Дата начала продаж и цена на новые ноутбуки пока не называется.