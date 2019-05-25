В России запустилось глянцевое медиа про кошек и собак. Rrrrrrr!

24 мая запустился проект rrrrrrr — глянцевое интернет-издание, посвященное домашним животным. Подробные истории своих питомцев рассказывают их хозяева, а каждый профайл дополнен профессиональными фото и видео.

Рассказы сопровождаются анкетными данными, чтобы читатель сразу мог узнать главное о каждом герое: его характер, возраст, породу (при наличии), любимые занятия и любимую еду.

Несмотря на то, что в описании проекта говорится, что авторы «считают всех зверей в равной степени классными», легко заметить, что особую симпатию они питают к котам — трое животных (коты Драник и Старки, а также кошка Глаша) даже указаны в качестве создателей контента.

На момент публикации на rrrrrrr были доступны истории трех «героев недели». В двух случаях это коты — Сева (шотландский вислоухий, расслабленный и неразборчивый в еде) и Васяша (беспородный обладатель царского характера и любитель прыгать из-за штор). Третий герой — собака по имени Мэри — соблюдает безглютеновую диету и любит, когда ее чешут.

Судя по всему, бизнес-модель rrrrrrr построена на публикации партнерского контента: в материалах о домашних животных можно найти полезные инструкции для любителей животных («Что делать, если вы планируете забрать уличного кота домой?»), а также ссылки на магазины корма и аксессуаров или на последние сериалы на Netflix, просмотренные героем статьи.