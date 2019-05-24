Американец Нейт Роман из Мальборо, штат Массачусетс, 15 мая вернулся домой вместе со своим сыном — и обнаружил незапертую дверь.

Американец предположил, что это взломщики — и ошибся. Еще утром в комнате его сына все было вверх дном, но кто-то навел там порядок: убрал раскиданные игрушки и пропылесосил ковры. В спальне самого Романа тоже убрались. В ванной комнате американец обнаружил вымытый унитаз и розу, сделанную из туалетной бумаги. А вот кухня так и осталась грязной.

Американец немедленно вызвал полицию. Но так как у него ничего не украли и не сломали, полицейским нечего было расследовать. Камеры также не зафиксировали незваного гостя (Роман забыл включить систему слежения перед уходом на работу), а соседи не заметили посторонних.

Роман допускает, что он, вероятно, забыл запереть заднюю дверь, но на всякий случай все равно поменял замки в доме. Он предположил, что, возможно, уборщики просто перепутали его адрес с чьим-то еще. Но в таком случае непонятно, почему они обошли вниманием кухню.