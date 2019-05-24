Быть полиглотом — классно. Но с чего начать? Выучить казахский? Или лучше французский? А может, польский? Сложный выбор! В день славянской письменности и культуры пользователи твиттера составили максимально понятные гайды по тому, что вас ждет при изучении того или иного языка — от турецкого до иврита. Глаголица тоже есть!

Началось все с сообщения пользовательницы твиттера untilheatdeath. К примеру, вот чем хорош .

Корейский

Японский

Армянский

Казахский

Турецкий

Русский

Французский

Польский

Иврит

Англосаксонские руны

Древнегреческий

А вот глаголица (к сожалению, отображается не во всех браузерах)

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