шапито
В казахском есть буквы на каблуках, в армянском — арка из «Санта-Барбары». Какие языки рекомендуют учить в твиттере
Источник: Meduza
Быть полиглотом — классно. Но с чего начать? Выучить казахский? Или лучше французский? А может, польский? Сложный выбор! В день славянской письменности и культуры пользователи твиттера составили максимально понятные гайды по тому, что вас ждет при изучении того или иного языка — от турецкого до иврита. Глаголица тоже есть!
Началось все с сообщения пользовательницы твиттера untilheatdeath. К примеру, вот чем хорош хангыль.