Джесси Айзенберг в роли каратиста: слушает металл, отказывается гладить таксу. Вышел трейлер комедии «Искусство самообороны»

Студия Bleecker Street опубликовала трейлер черной комедии «Искусство самообороны» с Джесси Айзенбергом в главной роли. Режиссером и сценаристом выступил Райли Стернс (написал и снял «Изъяны»).

Bleecker Street

Айзенберг играет неуверенного в себе бухгалтера по имени Кейси. Герой записывается на уроки карате, чтобы побороть собственные страхи. Обучением Кейси занят суровый сенсей в исполнении Алессандро Ниволы («Афера по-американски»). Персонаж Айзенберга меняется под влиянием требовательного ментора: перестает гладить свою таксу, начинает слушать металл и дает отпор коллегам.

Американская премьера «Искусства самообороны» состоится в июле. Выйдет ли фильм в российском прокате, неизвестно.