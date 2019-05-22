Семья испанцев два года не могла нормально спать. Мешали 80 тысяч пчел, жившие в стене их спальни 🐝

Супруги из испанского города Гранада два года страдали от непонятного шума, раздававшегося в спальне. Сперва им казалось, что это звук чьей-то стиральной машины или кондиционера. Гул мешал спать по ночам, но испанцы ничего не могли с ним поделать — у них не получалось установить источник шума.

В конце концов супруги поняли, что жужжание, напоминающее пчелиное, раздается из самой стены. Тогда муж и жена обратились за помощью к пчеловоду. Он подтвердил их подозрения.

Из стены достали огромные соты — на это ушло около семи часов. Рой состоял из более чем 80 тысяч пчел. «Не понимаю, как они так жили в течение двух лет», — прокомментировал пчеловод. Он считает, что насекомые поселились в стене из-за климатических изменений.

«Деревьев стало меньше, вот они и селятся в местах, которые кажутся им роскошными апартаментами», — добавил пчеловод.