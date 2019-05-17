Обновление. В Росгвардии ролик назвали «художественной постановкой» и заявили, что участники видео не имеют отношения к ведомству. Как считают представители Росгвардии, запись была сделана в Санкт-Петербурге.

Неизвестно, где происходит эта погоня и кто изображен на видео (и являются ли его участники сотрудниками Росгвардии). Не исключено, что это инсценировка , но уж точно — самое нелепое видео недели.

Сотрудники силовых служб (в ролике их называют спецназом Росгвардии) пытаются задержать предполагаемого преступника. Запись погони появилась в твиттере. Позже в своем аккаунте ее опубликовал и основатель Фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный.

Показанная в ролике засада сразу же проваливается: подозреваемый замечает силовиков и скрывается на автомобиле. Бойцы бросаются в погоню, но почему-то не на своей машине, а пешком. Подозреваемый скрывается, силовики же застревают в воротах — и долго пытаются их открыть. На это уходит как минимум несколько минут, после чего погоня (уже непонятно за кем) продолжается. В конце ролика выясняется, что преследователи забыли одного из своих. Он пытается пешком догнать уезжающую машину.

В соцсетях уже появилось несколько улучшенных версий ролика — с музыкой из «Шоу Бенни Хилла»…

… и звуками из старых комедий.

Пятиминутную версию ролика можно посмотреть ниже.

ПраймПравда