Российский сервис по доставке еды Delivery Club запустил наружную рекламу в Москве. На улицах, в вагонах метро и станциях МЦК разместили плакаты с фотографиями, именами и кратким описанием курьеров, работающих в компании.

Примеры:

Андрей — потомственный казак, отец пяти дочерей, бывший кадровый офицер и заслуженный артист РФ.

Поль приехал в Россию из Камеруна, любит футбол и индийское кино.

Уринбай знает девять языков и делает ювелирные украшения.

Плакаты сопровождаются подписями вроде «ваш заказ доставит полиглот» или «ваш заказ доставит альпинистка». Фраза сразу же превратилась в мем — пользователи соцсетей принялись придумывать свои варианты того, кем может оказаться курьер Delivery Club.

В Mail.ru Group, которой принадлежит Delivery Club, новую рекламную кампанию прокомментировали так: «Уважайте курьеров, они правда классные. И вы никогда не знаете, кто приедет к вам сегодня с заказом. Возможно, это будет отец троих дочек и заслуженный актер».