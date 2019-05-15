Минский музыкант Алексей Загорин по прозвищу Сироп называет себя рэпером-рецидивистом. В конце 1980-х он участвовал в создании группы «Ляпис Трубецкой», в которой играл на саксофоне. Еще до того, как группа прославилась, ему пришлось надолго завязать с музыкой: у Загорина появилась наркотическая зависимость и он оказался в тюрьме за кражу. «Медуза» подробно рассказывала его историю. В декабре 2018 года, выйдя на свободу, Сироп выпустил дебютный рэп-альбом. Сегодня он представляет на «Медузе» новый клип на песню «Бабочки», снятый Виталием Еронским.

СiРОП — Бабочки Сiроп

Алексей «Сiроп» Загорин

музыкант

«Бабочки» — это песня, с которой начался мой нынешний творческий путь. Вообще «рэпать» я начал в 2009 году, но поначалу это звучало довольно нелепо. Все, что было написано до «Бабочек», не устраивало меня в полной мере: это были притянутые за уши рифмы, в которых смысл отсутствовал напрочь. «Бабочки» же понравились мне сразу, и тот вариант текста, который вы слышите в клипе, вообще ни разу не правился.

Это история, в которой себя может узнать любой: стремление к развитию, путь к успеху и подрезанные крылья на пике; взлет и падение — на мой взгляд, практически каждый человек может сказать: «Да, это обо мне».