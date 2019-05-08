шапито
Что вы знаете о джанке? И каким дождем плачет черное небо? Новый выпуск «Вписки» — участвуют Jane Air, Слот и Amatory (привет, 2007-й!)
Meduza
Ведущие ютьюб-шоу «Вписка» Василий Трунов и Николай Редькин вернули зрителям 2007 год — время, когда в России хором пели «Junk», «Мертвые звезды» и «Черно-белые дни». В новом выпуске передачи поучаствовали российские группы Jane Air, Amatory, Stigmata, Психея и Слот, которые эти самые песни и исполняли.
Музыканты рассказали ведущим истории о безумных фанатках и попытались объяснить, почему тяжелая музыка стала менее популярной в эпоху интернета (и зачем некоторые из звезд двухтысячных пошли на шоу «Голос»).