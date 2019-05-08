Ведущие ютьюб-шоу «Вписка» Василий Трунов и Николай Редькин вернули зрителям 2007 год — время, когда в России хором пели «Junk», «Мертвые звезды» и «Черно-белые дни». В новом выпуске передачи поучаствовали российские группы Jane Air, Amatory, Stigmata, Психея и Слот, которые эти самые песни и исполняли.

Музыканты рассказали ведущим истории о безумных фанатках и попытались объяснить, почему тяжелая музыка стала менее популярной в эпоху интернета (и зачем некоторые из звезд двухтысячных пошли на шоу «Голос»).

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