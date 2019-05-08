Армия в масках Роршаха: вышел первый тизер сериала «Хранители»

Телеканал HBO показал первый тизер сериала «Хранители» по тысячестраничному комиксу Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Действие разворачивается в альтернативной вселенной, где супергерои не спасатели, а преступники. Тизер начинается кадром с группой людей, на которых надеты маски .

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Шоураннером «Хранителей» выступает Деймон Линделоф — исполнительный продюсер «Остаться в живых». В сериале играют Реджина Кинг, Дон Джонсон и Джереми Айронс. Авторами саундтрека станут участники группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс, получившие «Оскар» за музыку к фильму «Социальная сеть».

«Хранители» выйдут на HBO осенью 2019 года. Точная дата премьеры еще неизвестна.