Вышел второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Со спойлерами к новым «Мстителям» 😨

Sony выпустила второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Его действие происходит после событий четвертой части «Мстителей», поэтому в самом начале ролика создатели предупреждают о спойлерах.

Трейлер на русском

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Трейлер на английском

Sony Pictures Entertainment

Питер Паркер отправляется на экскурсию в Европу. Там с ним связывается бывший глава правительственной организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон). Он просит Паркера помочь в расследовании нападений, происходящих по всему континенту. В атаках участвуют человекоподобные элементали.

В фильме появится Мистерио, роль которого исполнил Джейк Джилленхол. В комиксах этот персонаж был суперзлодеем, создающим неотличимые от реальности иллюзии.

Российская премьера нового «Человека-паука» состоится 4 июля.