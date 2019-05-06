В Нью-Йорке теперь есть район группы Wu-Tang Clan. Рэперы расчувствовались!

В Нью-Йорке появился район рэп-группы Wu-Tang Clan — в ее честь переименовали несколько улиц в округе Статен-Айленд. Рэперы выросли в этом месте и часто упоминали его в своих треках.

Член городского совета Деби Роуз написала в твиттере, что Wu-Tang Clan вдохновляют молодых людей во всем мире, в том числе и живущих в неблагополучных районах. Поэтому город решил отметить вклад рэперов.

Член группы Raekwon опубликовал видео с церемонии открытия. В ролике собравшиеся ликуют и скандируют название группы.

Другой участник группы, Ghostface Killah, произнес речь на открытии. Он заявил, что все это похоже на мечту: «Я хочу сказать, что все возможно. Я не предполагал, что этот день наступит».