Американская хоккейная команда «Каролина Харрикейнс», считающаяся одной из самых слабых в текущем плей-оффе НХЛ, впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции.

После двух поражений клуб одержал шесть побед подряд — в том числе и над фаворитами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз», где играет нападающий Александр Овечкин. Некоторые связывают неожиданный успех «Каролина Харрикейнс» с фанатом, который начал водить на стадион одетую в цвета команды свинью-талисман по кличке Хэмилтон.

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Сначала «Каролина Харрикейнс» побеждала только в домашних матчах, а позже — и на выездных. Представители клуба специально попросили хозяина животного взять талисман с собой! Теперь Хэмилтона называют секретным оружием команды и даже показывают по телевидению.

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