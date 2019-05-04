Что будет, если крикнуть в кастрюлю и накрыть ее крышкой? Ничего — но некоторые надеются услышать свой вопль
Можно ли «запереть» свой крик в кастрюле, если быстро накрыть ее крышкой? Конечно же, нет — звук так не работает. Но многие все равно пытаются!
Началось все со старого ролика, выложенного в твиттер в январе 2018 года. На видео девушка сперва кричит в кастрюлю, потом накрывает ее крышкой, а через несколько секунд — снимает. Из посуды при этом якобы доносится ее крик.
По непонятным причинам видео набрало популярность в конце апреля 2019-го — и превратилось в челлендж под названием #PotChallenge. В разговоре с Daily Dot авторы ролика признались, что героиня видео просто кричала с закрытым ртом. Никакой магии в этом нет!
Некоторые участники челленджа удивляются, что у них ничего не выходит. Другие наоборот — делают вид, что эксперимент прошел успешно.
Осторожно, громкие крики! Лучше убавьте громкость.
Есть версия с попугаем!