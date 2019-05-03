Вышел трейлер третьего сезона «Рассказа служанки». В нем Джун возглавит восстание против Гилеада

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер третьего сезона «Рассказ служанки». Его сюжет будет построен вокруг восстания против тоталитарного режима Гилеада под предводительством служанки Джун.

Оригинальный трейлер

Hulu

Русскоязычный трейлер

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Сериал «Рассказ служанки» основан на одноименном романе Маргарет Этвуд. Его действие происходит в будущем в вымышленном тоталитарном государстве Гилеада, где женщин отправляют в специальные лагеря и делают из них «служанок», чьей единственной функцией является зачатие и рождение детей для влиятельных людей.

Третий сезон начнется 6 июня. В России его официально покажет сервис Videomore.