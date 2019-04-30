Пользователь твиттера с ником «валера в мехах» опубликовал картинку про начало сезона активности клещей (она гуляет по интернету по меньшей мере с 2016 года). Изображение показалось ему похожим на мем со смешной подписью.

Комментаторы попробовали превратить картинку в настоящий мем.

С мемом про непроизносимую фразу «ЪЕЪ» выглядит еще убедительнее.

Некоторые решили добавить к изображению стандартные подводки, которые часто пишут к картинкам в ВК и «Одноклассниках»: «Согласны?», «Было такое?», «Заслуживает лайк» и так далее.

Другие пользователи ответили своими мемами про клещей.