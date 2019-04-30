Как будут выглядеть старые мультфильмы про Тома и Джерри с увеличенной частотой кадров? Картинка станет непривычно плавной: будто смотришь документальное кино.

Пользователи твиттера остались недовольны!

А теперь сравните с обычной версией:

Tom and Jerry Cartoon Kitty Foiled 3 RED ORANGE

Похожий эффект возникал у некоторых зрителей при просмотре специальной версии «Хоббита», показанной в формате 48 кадров в секунду (вместо стандартных 24). Многие жаловались на то, что фильм в этом формате утрачивает «кинематографичность».

The Hobbit — The Battle of the Five Armies 48fps trailer DarkangelUK