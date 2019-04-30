шапито
«Кажется, меня укачало». Сглаживать картинку в старых выпусках «Тома и Джерри» — плохая идея
Meduza
Как будут выглядеть старые мультфильмы про Тома и Джерри с увеличенной частотой кадров? Картинка станет непривычно плавной: будто смотришь документальное кино.
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А теперь сравните с обычной версией:
Похожий эффект возникал у некоторых зрителей при просмотре специальной версии «Хоббита», показанной в формате 48 кадров в секунду (вместо стандартных 24). Многие жаловались на то, что фильм в этом формате утрачивает «кинематографичность».