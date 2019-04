Индийская армия якобы обнаружила следы йети. Кажется, у него только одна нога 🤔

Индийская армия в своем официальном твиттере сообщила, что военные обнаружили следы снежного человека на горе Макалу в Гималаях. «Экспедиция альпинистов армии Индии впервые встретила загадочные следы мифического существа йети размером [81 на 38 сантиметров] около базы «Макалу» 9 апреля 2019 года. Этого неуловимого снежного человека в прошлом замечали только в национальном парке «Макалу-Барун», — говорится в посте.

The Times of India пишет, что в индийском военном ведомстве сначала не хотели рассказывать о находке — но потом решили, что следы могут разжечь интерес ученых к йети, так как подтверждают уже существующие теории. Фотографии следов снежного человека передали специалистам для изучения, пишет The Times of India.

Йети — это гигантское человекообразное существо из непальского фольклора. По легендам, снежные люди живут в высокогорных районах Гималаев. Научных доказательств их существования нет. Исследования 2014 и 2017 годов, в ходе которых изучались образцы волос, зубов и костей, якобы принадлежавшие йети, показали: на самом деле они принадлежат реально существующим животным. Чаще всего — медведям.

Многие пользователи твиттера тоже не верят в существование снежного человека. Пост индийского военного ведомства набрал больше двух тысяч комментариев, и многие из них оказались скептическими.

Другие предложили свои варианты происхождения йети: «Игра престолов»…

… «Мстители»…

… или мультфильм «Смолфут».

Некоторые пользователи начали в шутку сообщать о том, что тоже видели йети — или хотя бы его следы.

Издание India Today решило проверить, как много их подписчиков верит в снежного человека, предложив ретвитнуть гифку с йети. За час пост набрал только 45 ретвитов.