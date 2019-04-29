«Приехал на свадьбу. Хороший тамада и конкурсы интере». Пользователи 2ГИС оставляют смешные отзывы к локациям из «Игры престолов»

Компания 2ГИС и Amediateka Home of HBO выпустили интерактивную карту Семи Королевств и Вольных городов Вестероса и Эссоса — и на ней можно оставлять отзывы к локациям из «Игры престолов». За несколько дней замки и родовые поместья собрали сотни комментариев — и некоторые из них очень смешные.

Пользователи описывают собственные туристические впечатления или говорят от лица персонажей.

Королевская гавань

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Драконий камень

Браавос

Старомест

Близнецы

Винтерфелл