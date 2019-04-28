В мае издательство «КомФедерация» выпустит комикс «Чу! Бродяга» известной канадской художницы Кейт Битон, чьи работы публиковали в The New Yorker и Wired. Это сборник коротких юмористических комиксов с комментариями автора. Темы затрагиваются самые разные: от политики, литературы и науки до феминизма. В 2011-м Time включил «Чу! Бродяга» в список лучших художественных книг года. «Медуза» публикует фрагмент этого комикса.

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Кейт Битон: Династии у монархов — это так просто! У тебя есть ребенок? Отлично, он следующий в очереди на трон. В Америке трудно, потому что надо «показать, что ты из себя представляешь» и, может быть, людям надо будет «за тебя голосовать» и это все так сложно! Никто не знал этого лучше, чем Джо Кеннеди-старший, который натренировал жену рожать членов Сената.

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Кейт Битон: Разве все супергерои не были созданы для борьбы с нацистами? Видимо, им пришлось искать другие занятия после войны.

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Кейт Битон: Розалинд! Не позволяй им тебя расстраивать. Проблема с чтением о любой женщине, родившейся раньше вашей мамы, в том, что да, иногда они были смешными, властными, сильными, громкими и т. д. и т. п. — отличный материал для комиксов! Но иногда, блин, главное, что о них узнаешь — что их хорошенько кинули. Поднимем бокалы за всех женщин-ученых прошлых лет и за идеи, которые стоили того, чтобы их украсть.