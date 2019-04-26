В поисковике Google появилась перчатка Таноса. Она уничтожает половину поисковой выдачи

К премьере супергеройского фильма «Мстители: Финал» Google добавила в свой поисковик перчатку Таноса, главного злодея киновселенной Marvel. В предыдущей части с помощью такой перчатки он одним щелчком пальцев превратил в пыль половину живых существ во Вселенной.

Перчатка Google позволяет одним кликом уничтожить половину результатов поисковой выдачи. Артефакт появляется, если написать в поисковике «Танос», «Thanos», «Перчатка бесконечности» или «The Infinity Gauntlet». При нажатии на перчатку прозвучит характерный щелчок, который уберет все «лишнее».

Вот как это выглядит:

Повторно кликнув на перчатку, можно восстановить «распыленные» результаты.

Фото в анонсе: Marvel Studios / AP / Scanpix / LETA