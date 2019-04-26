История трех билбордов у аэропорта Магадана: «Счастливого пути» → «Город золотой» → «Город отстой»

В Магадане возле аэропорта в районе поселка Сокол много лет стоял билборд «Счастливого пути». К юбилею города местные власти решили исправить надпись на «Город золотой». Мэр Магадана Юрий Гришан говорил, что многие воспринимали прежнее пожелание как «Идите отсюда, уезжайте навсегда».

Антон Афанасьев / Фотобанк Лори

В середине апреля кто-то закрасил на ней несколько букв, а внизу написал «Счастливого пути». «Магаданцы против этой вывески, Счастливого пути наше все», — написал в твиттере местный блогер antonio_mag49. После этой записи мэр города назвал блогера «разжигателем социальных взрывов в сетях» и пообещал найти вандалов.

Спустя несколько дней надпись вновь исправили — на «Город отстой». Полиция начала поиски причастных к случившемся и задержала двоих человек. Привлекли ли их к ответственности, не сообщается.

Сейчас надпись полностью закрашена.