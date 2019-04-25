Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер мини-сериала «Уловка-22». Режиссер и исполнитель одной из главных ролей — Джордж Клуни.

Catch-22 Trailer (Official) • A Hulu Original Hulu

«Уловка-22» — это экранизация одноименного романа Джозефа Хеллера про военных летчиков, который вышел в 1961 году. События происходят в 1944-м: капитан Джон Йоссариан (Кристофер Эбботт) решает объявить себя сумасшедшим, чтобы сбежать подальше от военных действий. Но ему мешает правительственное постановление «Уловка-22», согласно которому каждый, кто называет себя сумасшедшим, чтобы не служить, признается вменяемым. И ему полагается еще больше миссий.

Кроме Джорджа Клуни и Кристофера Эбботта («Человек на луне», «Вокс люкс») в фильме играют Кайл Чандлер («Волк с Уолл-стрит», «Манчестер у моря») и Хью Лори.

Мировая премьера сериала состоится 17 мая.