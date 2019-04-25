Украинский музыкант Иван Дорн и саунд-продюсер Vakula выпустили 12-минутный клип на песню «Во сне». Авторы называют ролик короткометражным фильмом. Режиссером видео выступил Максим Шишкин, снявший клипы на песни «Минимал» (Элджей) и «Медуза» (Matrang).

Ivan Dorn

В ролике показана альтернативная реальность: на дворе — конец 1980-х. Музыкальной индустрией управляют олигархи, в чьих частных коллекциях находятся ценные пластинки. Главные герои видео, Робин Дорн Гуд и его англоговорящий товарищ, приезжают на сделку с некими олигархами. Это оказывается операцией под прикрытием — на самом деле у персонажа Дорна есть при себе спрятанный микрофон, который передает беседу казахстанским спецслужбам.

Настоящую концовку клипа выпустили отдельным роликом. Вот она!

Polaroid Eyewear

«Как только вступил саксофон, я понял, что нужно снимать кино про напарников 60-80-х годов, чуть позже родилось мое любимое клише про сделку и чемодан денег, — рассказал режиссер клипа. — В кино подобного жанра я обожаю именно криминальные сделки, бессмысленные пинг-понговые диалоги, когда герои кидают друг в друга реплики и не слушают собеседника».