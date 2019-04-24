Видеоблогер Руслан Усачев троллит своих подписчиков псевдоспойлерами фильма «Мстители: Финал» (в России премьера намечена на 29 апреля). Ко всем сообщениям, даже самым абсурдным, ютьюбер добавляет фразу «как в новых Мстителях». Выходит бессмыслица, но некоторые все равно верят и возмущаются.

Несмотря на неправдоподобность «спойлеров», многие пользователи пообещали отписаться от Усачева. Некоторые и вовсе его заблокировали.

В сообщениях Усачева действительно есть отсылки к конкретным сценам из четвертых «Мстителей». К каким именно — не скажем. Но отличить их от обычных шуток до просмотра самого фильма практически невозможно (если только не читать настоящие спойлеры, которые уже опубликовали в интернете).

Фото в анонсе: Walt Disney Studios