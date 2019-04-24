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шапито

Ковер с Windows, холсты с «Сапером» и Ельцин в Paint. Петербургская художница показала Россию 90-х в окнах старых компьютерных программ

Meduza

В московской галерее Fragment Gallery открылась выставка «Диск (D:)» — экспозиция петербургской художницы Данини. Все работы — это изображения России 1990-х в окнах программ Windows 95/98 (есть даже ковер с фирменной заставкой!). Среди экспонатов — Борис Ельцин, нарисованный в Paint, и горящий Белый дом на обоях рабочего стола. Выставка продлится до 19 июня. «Медуза» с разрешения галереи публикует работы художницы.

«Motherland Windows»
Данини / Fragment Gallery
«Я ухожу.bmp»
Данини / Fragment Gallery
«Time Properties»
Данини / Fragment Gallery
«Незабудки.bmp»
Данини / Fragment Gallery
«Background»
Данини / Fragment Gallery
«Сапер»
Данини / Fragment Gallery
«Не выходи из комнаты»
Данини / Fragment Gallery