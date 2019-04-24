Ковер с Windows, холсты с «Сапером» и Ельцин в Paint. Петербургская художница показала Россию 90-х в окнах старых компьютерных программ

В московской галерее Fragment Gallery открылась выставка «Диск (D:)» — экспозиция петербургской художницы Данини. Все работы — это изображения России 1990-х в окнах программ Windows 95/98 (есть даже ковер с фирменной заставкой!). Среди экспонатов — Борис Ельцин, нарисованный в Paint, и горящий Белый дом на обоях рабочего стола. Выставка продлится до 19 июня. «Медуза» с разрешения галереи публикует работы художницы.

«Motherland Windows» Данини / Fragment Gallery

«Я ухожу.bmp» Данини / Fragment Gallery «Time Properties» Данини / Fragment Gallery

«Незабудки.bmp» Данини / Fragment Gallery

«Background» Данини / Fragment Gallery «Сапер» Данини / Fragment Gallery

«Не выходи из комнаты» Данини / Fragment Gallery