шапито
Ковер с Windows, холсты с «Сапером» и Ельцин в Paint. Петербургская художница показала Россию 90-х в окнах старых компьютерных программ
Meduza
В московской галерее Fragment Gallery открылась выставка «Диск (D:)» — экспозиция петербургской художницы Данини. Все работы — это изображения России 1990-х в окнах программ Windows 95/98 (есть даже ковер с фирменной заставкой!). Среди экспонатов — Борис Ельцин, нарисованный в Paint, и горящий Белый дом на обоях рабочего стола. Выставка продлится до 19 июня. «Медуза» с разрешения галереи публикует работы художницы.