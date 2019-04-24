Нарисовать кисти рук не так уж и просто — часто вместо нормальных человеческих пальцев получаются какие-то нелепые сосиски. Но в твиттер-аккаунте Satisfying Daily показали короткую видеоинструкцию: как с помощью карандаша буквально парой штрихов изобразить вполне себе правдоподобную кисть руки. Смотрите!

На видео все выглядит очень легко, правда? Вот только инструкция, судя по комментариям, мало кому помогает. Пальцы на рисунках многих пользователей все равно выходят кошмарными!

Некоторые сняли свои попытки на видео. Ох, зря!