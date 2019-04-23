В соцсетях набирает популярность видео с предусмотрительным пассажиром метро Нью-Йорка. Боясь уснуть и пропустить нужную остановку, герой видео надел кепку с бегущей строкой. На светодиодный экран он вывел простую просьбу: «Разбудите меня до того, как я проеду 34 улицу». Видео выложили на Reddit под заголовком «Этот человек обогнал свое время». За сутки оно набрало почти две тысячи комментариев и более 90 тысяч лайков.

Пользователи форума дали и другие советы по тому, как точно не проспать свою остановку. Например, раньше билеты закрепляли на кепке или шапке — так, чтобы их увидел контролер и разбудил пассажира, чтобы он не проехал свою остановку.