Группа Florence + The Machine записала песню для восьмого сезона «Игры престолов». Это баллада о Дженни из Старых Камней

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Второй эпизод последнего сезона «Игры престолов» закончился песней Подрика Пейна — оруженосца Бриенны Тарт. Герой исполнил известную в Вестеросе легенду «Дженни из Старых Камней». В ней говорится о трагической любви принца Дункана Таргариена и его жены Дженни, которая, как утверждалось, ведет свой род от Первых Людей.

В сериале баллада Подрика плавно переходит в титры, где «Дженни из Старых Камней» продолжает исполнять группа Florence + The Machine. Телеканал HBO, на котором выходит «Игра престолов», выложил на свой ютьюб-канал полную версию песни. В качестве видеоряда используются кадры из сериала.

GameofThrones

Создатели телевизионной версии «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс — большие фанаты Florence + The Machine. Продюсеры хотели, чтобы группа записала для второго сезона шоу песню «Рейны из Кастамере», но тогда музыканты отказались (как выяснилось, лидер группы Флоренс Уэлч даже не помнит этого предложения!).