На ютьюб-канале ERB стартовал шестой сезон шоу «Epic Rap Battles of History». В нем исторические и выдуманные персонажи сталкиваются друг с другом в шуточном рэп-баттле (их роли исполняют актеры ERB). В прошлых сезонах Адольф Гитлер записывал дисс на Дарта Вейдера, а Григорий Распутин — на Иосифа Сталина.

В этот раз авторы канала решили определить самого сурового обладателя когтей — и провели бой Росомахи из «Людей Икс» и героя ужастиков Фредди Крюгера. «Росомаха — это что вообще такое? Какой-то злой бобер?», — читает Фредди Крюгер. Росомаха отвечает своему противнику: «Думал, напугаешь меня? Но единственный мой страх — это холодильник без пива!»

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