Комикс о соседках по общежитию, которые влюбляются, расстаются и ищут себя Фрагмент графического романа «Студенческие дни»

В мае издательство «Mainstream» (входит в «АСТ») выпустит первый том комикса «Студенческие дни» («Giant Days»). Это история трех соседок по общежитию: серьезной Сьюзен, робкой Дейзи и беспокойной Эстер, которые впервые оказываются вдали от дома. Главным героиням предстоит привыкнуть к студенческой жизни, подружиться и найти себя в этом новом, взрослом, мире. Комикс дважды номинировали на премию Айснера и четырежды — на премию Харви. «Медуза» публикует фрагмент «Студенческих дней».













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