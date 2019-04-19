ВК предложил присоединиться к акции «Щелчок Таноса», приуроченной к мировой премьере фильма «Мстители: Финал». 24 апреля в 14:00 по московскому времени страницы половины участников акции заблокируют на 15 минут. Это отсылка к фильму «Мстители: Война бесконечности», в котором Танос одним щелчком уничтожил половину Вселенной. При этом злодей не мог повлиять на то, кто будет жить, а кто — умрет.

Чтобы присоединиться к акции, нужно дать согласие в специальном приложении в ВК, где ведется обратный отсчет до щелчка. Пользователей будут блокировать в случайном порядке — если что, можно и передумать. Согласившиеся получат уведомление о том, что с ними случилось после щелчка (даже если пользователи будут в это время находиться в офлайне).

Идею случайным образом забанить своих подписчиков предложил паблик «Лентач». ВК поддержал их — и запустил специальное приложение. Изначально идея принадлежит создателям сабреддита «Танос не сделал ничего плохого», в котором 9 июля 2018 года заблокировали более 300 тысяч пользователей.

Фото в анонсе: Marvel Studios / Walt Disney