Рэпер Лил Дики выпустил клип на песню «Earth». В нем поучаствовали более 30 звезд (Снуп Догг сыграл куст марихуаны!)

Американский рэпер и комик Лил Дики (он же Дэвид Берд) выпустил анимационный клип на песню «Earth». В видео поучаствовали более 30 звезд, среди которых Ариана Гранде, Джастин Бибер, Снуп Догг, Кэти Перри, Кевин Харт, Backstreet Boys и многие другие.

Lil Dicky

Актеры и музыканты озвучили различные виды животных и растений, населяющих Землю. Например, Снуп Доггу досталась роль куста марихуаны. Кевин Харт же и вовсе изобразил Канье Уэста! В конце видео нарисованный Лил Дики верхом на орле пролетает над Москвой, пустыней Сахарой и статуей Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Клип на «Earth» выпущен совместно с благотворительным фондом Леонардо Ди Каприо, занимающегося защитой дикой природы. Часть прибыли от песни и видео пожертвуют некоммерческим организациям, борющимся с изменением климата.

Лил Дики известен своими необычными клипами. В 2015 году он снял видео на песню «$ave Dat Money» («€кономь»). Музыкант вместе со своими операторами ходил по особнякам и клубам и просил бесплатно пустить его поснимать кадры для его клипа.

Lil Dicky

В 2017-м комик выпустил один из самых дорогих клипов в истории — «Pillow Talking». На его съемки было потрачено около 700 тысяч долларов. Один из главных героев видео — нарисованный мозг, который подкидывает Лил Дики странные темы для размышлений и споров. В ролике показаны дерущиеся динозавры и захватывающие Землю инопланетяне.

Lil Dicky