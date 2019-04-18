В Одинцовском городском округе 21 апреля пройдут выборы депутатов. В рамках предвыборной агитации кандидаты от «Единой России» зачитали рэп и выпустили три клипа со своим участием. На это обратило внимание издание «Одинцово-инфо».

В видео кандидаты от разных избирательных округов под музыку перечисляют улицы и населенные пункты Одинцовского городского округа. Все ролики заканчиваются призывом идти на выборы. В видео никак не обозначено, что кандидаты представляют «Единую Россию». Название партии не упоминается, ее логотипа в клипах тоже нет.

Участвуют: Станислав Улитин, Андрей Яцышин, Оксана Романовская и Максим Ганин

Участвуют: Андрей Козлов, Гильда Ботт, Александр Гусев и Павел Чамурлиев

Участвуют: Владимир Семин, Вячеслав Киреев, Татьяна Одинцова, Александр Дудоров и Алексей Солдатенко