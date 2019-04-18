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Одинцовские единоросы (даже мэр города) зачитали рэп перед выборами. В роликах ни слова о партии — только перечисление улиц и деревень
Meduza
В Одинцовском городском округе 21 апреля пройдут выборы депутатов. В рамках предвыборной агитации кандидаты от «Единой России» зачитали рэп и выпустили три клипа со своим участием. На это обратило внимание издание «Одинцово-инфо».
В видео кандидаты от разных избирательных округов под музыку перечисляют улицы и населенные пункты Одинцовского городского округа. Все ролики заканчиваются призывом идти на выборы. В видео никак не обозначено, что кандидаты представляют «Единую Россию». Название партии не упоминается, ее логотипа в клипах тоже нет.