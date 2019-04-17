Городской совет Монреаля 16 апреля принял резолюцию, согласно которой он теперь считается «городом превосходства хеви-метала». По мнению чиновников, Монреаль активнее других продвигает тяжелый стиль музыки во всем мире.

Присудить городу такой статус предложил член исполнительного совета муниципалитета и металлист Крейг Сове. «Мне очень приятно говорить об этой форме искусства, которую я так сильно люблю», — заявил Сове изданию Montreal Gazette. Его единогласно поддержали все члены совета.

Посмотрите видео, на котором политики перечисляют названия групп хеви-метала и показывают «козу»:

По мнению Сове, хеви-метал не уважают так же сильно, как другие музыкальные стили. «Я думаю, дело в нерешительности. Мы знаем, что над нами немного смеются, потому что это экстремальная форма музыки. Это громко. […] Но это может быть очень тихо и медитативно», — заметил советник.

Среди лучших монреальских хеви-метал групп советники перечислили Kataklysm, Cryptopsy, Despised Icon, The Agonist, Necrotic Mutation, Slaves on Dope и других.

Фото в анонсе: Andre Welch / Unsplash