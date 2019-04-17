В старых фильмах дети часто изображают взрослых. Для этого они встают друг другу на плечи и маскируются длинным плащом. Зачем? Например, чтобы обмануть кассира, который не пускает их в кино. Но поступает ли так кто-нибудь в 2019 году? Как выяснилось из сообщений пользователя твиттера Roysenotes — да!

Сестра Roysenotes заметила двух детей, гуляющих без родителей. Она сфотографировала их и отправила брату. Маскировка вышла так себе: во-первых, они хихикали! Во-вторых, ноги «верхней части туловища» виднелись из-под куртки. В-третьих, кто ходит по улице с огромной палкой?!

Неизвестно, направлялись ли конспираторы в кино или просто дурачились.

В комментарии к твиту Roysenotes прислали примеры более удачной маскировки.