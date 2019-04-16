Вышел тизер сериала «Самый громкий голос в комнате». В нем играет Рассел Кроу, но узнать его не так-то просто

Канал Showtime опубликовал тизер сериала «Самый громкий голос в комнате» («The Loudest Voice»). Шоу снято по мотивам книги «The Loudest Voice in the Room» писателя Габриэля Шермана. В центре сюжета — Роджер Айлз, генеральный директор телеканала Fox News Channel и медиаконсультант нескольких президентов-республиканцев в США. Роль Айлза исполнил Рассел Кроу.

SHOWTIME

Фильм расскажет о последних десяти годах жизни Айлза и его влиянии на Республиканскую партию. Сериал коснется отношений Айлза с Дональдом Трампом, а также обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против медиаконсультанта.

В сезоне будет восемь эпизодов. Кроме Рассела Кроу в шоу снялись Наоми Уоттс («Малхолланд Драйв»), Сет Макфарлейн (автор «Гриффинов»).

Первая серия выйдет 30 июня.