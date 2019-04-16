шапито
Пес-терапевт каждый год приходит на Бостонский марафон, чтобы поддержать бегунов. В этот раз он пришел в желтом дождевике
Meduza
Золотистый ретривер по имени Спенсер уже пять лет поддерживает бегунов на Бостонском марафоне. В этом году он снова пришел на трассу.
Хозяин Спенсера, житель Массачусетса Рич Пауэрс, ведет инстаграм о жизни пса. И они ни разу с 2015 года не пропускали марафон. Посмотрите, как Спенсер поменялся за эти годы (или нет)!
2015-й
2016-й
2017-й
2018-й
2019-й
Пауэрс рассказал изданию Boston, что Спенсер работает терапевтической собакой в больницах и школах. «Его работа — заставлять людей чувствовать себя лучше», — говорит он. Именно поэтому Пауэрс хочет, чтобы пес подбадривал участников марафона.