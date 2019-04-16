«Голосуйте просмотрами». У Басты вышло два новых клипа, но один из них он удалит

Ростовский рэпер Баста (Василий Вакуленко) выложил на ютьюб два новых клипа. Один на песню «Зажигать», другой — на «Музыка будь со мной». Но на канале останется только один из этих роликов: в инстаграме музыкант призвал своих фанатов «голосовать просмотрами», пообещав удалить наименее успешное видео.

Первый кандидат

ТО Gazgolder

Второй кандидат

ТО Gazgolder

Пока с небольшим отрывом в несколько тысяч просмотров лидирует клип на песню «Музыка будь со мной».

В комментариях под видео пользователи просят рэпера отменить конкурс: «Вась, оба клипа — две профессиональные работы! Не смей удалять! Оба шикарные﻿!»

Фото в анонсе: Александр Щербак / ТАСС / Vida Press